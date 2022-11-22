Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко взяв участь у Київському міжнародному економічному форумі

«Україна, що перемагає» – такою була тема Київського міжнародного економічного форуму, на якому представники бізнесу, влади та суспільства обговорили напрямки й інновації відбудови економіки України після війни.
На заході був присутній і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
«У своєму виступі я наголосив на важливості місцевого самоврядування, необхідності функціонування, як мінімум, трирівневої системи влади. Успіх країни нерозривно пов’язаний з розвитком громад, стратегій до розширення їх інвестиційних можливостей, успішної конкурентоспроможності та розвитку підгрунтя для втілення глобальних проектів», – зазначив Михайло Йосифович.
Голова облради додав, що саме за трирівневої системи комунікації – центр – регіон – місцева громада – реалізовувати масштабні програми значно легше. За принципами децентралізації та народовладдя працюють успішні європейські країни.
«Лише спільними зусиллями у тісній співпраці ми вдало подолаємо усі перешкоди і пройдемо ці випробування, впевнено обираючи курс на подальший розвиток і процвітання», – наголосив голова облради.