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Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко взяв участь у Київському міжнародному економічному форумі

22.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Україна, Події

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«Україна, що перемагає» – такою була тема Київського міжнародного економічного форуму, на якому представники бізнесу, влади та суспільства обговорили напрямки й інновації відбудови економіки України після війни.

На заході був присутній і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«У своєму виступі я наголосив на важливості місцевого самоврядування, необхідності функціонування, як мінімум, трирівневої системи влади. Успіх країни нерозривно пов’язаний з розвитком громад, стратегій до розширення їх інвестиційних можливостей, успішної конкурентоспроможності та розвитку підгрунтя для втілення глобальних проектів», – зазначив Михайло Йосифович.

Голова облради додав, що саме за трирівневої системи комунікації – центр – регіон – місцева громада – реалізовувати масштабні програми значно легше. За принципами децентралізації та народовладдя працюють успішні європейські країни.

«Лише спільними зусиллями у тісній співпраці ми вдало подолаємо усі перешкоди і пройдемо ці випробування, впевнено обираючи курс на подальший розвиток і процвітання», – наголосив голова облради.

 

Автор: Роман Васильович

Мітки: Михайло Головко, форум, Київ

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