Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко взяв участь у Київському міжнародному економічному форумі

«Україна, що перемагає» – такою була тема Київського міжнародного економічного форуму, на якому представники бізнесу, влади та суспільства обговорили напрямки й інновації відбудови економіки України після війни.

На заході був присутній і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«У своєму виступі я наголосив на важливості місцевого самоврядування, необхідності функціонування, як мінімум, трирівневої системи влади. Успіх країни нерозривно пов’язаний з розвитком громад, стратегій до розширення їх інвестиційних можливостей, успішної конкурентоспроможності та розвитку підгрунтя для втілення глобальних проектів», – зазначив Михайло Йосифович.

Голова облради додав, що саме за трирівневої системи комунікації – центр – регіон – місцева громада – реалізовувати масштабні програми значно легше. За принципами децентралізації та народовладдя працюють успішні європейські країни.