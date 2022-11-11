«Демократія: нова надія» – тема Всесвітнього форуму за демократію – 2022, який цьогоріч відзначає своє 10-річчя.

На захід, який відбувався з 7 по 9 листопада у Раді Європи в Страсбурзі (Франція), були запрошені експерти, політики, активісти, представники органів місцевого самоврядування. У ньому взяв участь голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«Під час Форуму делегати та учасники виступали у різних панельних дискусіях, так званих «лабораторіях ідей», де розглядають проблеми демократії під різними кутами. Обговорили фактори, що спричиняють занепад демократії та шляхи їх подолання.

Форум організований Радою Європи у партнерстві з міською радою Страсбурга, Європейською спільнотою Ельзасу, регіоном Гранд-Ест та урядом Франції», – розповів Михайло Йосифович.

Додамо, що з 2012 року “Всесвітній форум за демократію” на щорічній основі надає представникам з усього світу можливість поспілкуватися щодо демократії в різних країнах світу, проаналізувати її недоліки та обмеження і водночас генерувати нові ідеї у відповідь на виклики, які стоять перед нею.