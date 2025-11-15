Гніздечко: Вагалася перейдена межа…

Вагалася перейдена межа…
І навіть час нікуди не зникав,
Про щось мовчала уселенська відстань,
Ти цілувала мій самотній відчай
Й минулі сни гойдала на руках…
Світився місяць із якогось дна,
І в тім його ледь випуклім світінні,
В одне зливались наші босі тіні
В прозорім прямокутнику вікна…
Вагалася перейдена межа,
Чиясь зоря віддалено тремтіла,
І знову й знов мого хотіла тіла
Твоя від тіла звільнена душа…
Усе таке вселенське, як потоп,
Коли ніхто не думає про сушу,
Аби у тебе перелити душу
І потонути у глибинах, щоб
Забутий час нікуди не зникав,
Все знов було початками потопу
І ніч була подібна на утробу…
Як тіло – грішна… Як вино – п’янка…