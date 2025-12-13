13.12.2025 17:44

Героїв серед нас: воїни 105 бригади невпинно нищать окупантів

13.12.2025

Галина Кіт

Воїни нашої бригади та приданих підрозділів невпинно нищать окупантів і їхню техніку! Так пишуть захисники 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

За підтвердженими відео та радіоперехопленнями цього тижня ворог зазнав втрат:

Жива сила: – 5 ліквідовано (200) – 23 поранено (300).

Знищена (уражена) техніка:

– 30 легкових автомобілів
– 1 вантажний автомобіль
– 3 БпЛФ типу «Шахед»
– 1 БпЛА розвідувального типу крило “Мерлін”
– 1 БпЛА типу «ГЕРБЕРА»
– 1 БпЛА типу «MAVIC»
– 1 БпЛА «ждун»
– 1 генератор
– 11 антен зв’язку
– 1 РЕБ автомобільний.

Уражено: – 2 склади майна – 1 міномет – 109 укриттів.

Також уражено, знищено та пошкоджено ворожі інженерно-фортифікаційні споруди: бліндажі, взводно-опорні пункти, спостережні пости та склади майна окупантів.

Дякуємо кожному воїну нашої бригади та приданих підрозділів за відвагу, професіоналізм і щоденний внесок у спільну справу — захист України!

Разом — до Перемоги!

