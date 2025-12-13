Героїв серед нас: воїни 105 бригади невпинно нищать окупантів

Воїни нашої бригади та приданих підрозділів невпинно нищать окупантів і їхню техніку! Так пишуть захисники 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

За підтвердженими відео та радіоперехопленнями цього тижня ворог зазнав втрат:

Жива сила: – 5 ліквідовано (200) – 23 поранено (300).

Знищена (уражена) техніка:

– 30 легкових автомобілів

– 1 вантажний автомобіль

– 3 БпЛФ типу «Шахед»

– 1 БпЛА розвідувального типу крило “Мерлін”

– 1 БпЛА типу «ГЕРБЕРА»

– 1 БпЛА типу «MAVIC»

– 1 БпЛА «ждун»

– 1 генератор

– 11 антен зв’язку

– 1 РЕБ автомобільний.

Уражено: – 2 склади майна – 1 міномет – 109 укриттів.

Також уражено, знищено та пошкоджено ворожі інженерно-фортифікаційні споруди: бліндажі, взводно-опорні пункти, спостережні пости та склади майна окупантів.

Дякуємо кожному воїну нашої бригади та приданих підрозділів за відвагу, професіоналізм і щоденний внесок у спільну справу — захист України!

Разом — до Перемоги!