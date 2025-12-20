Герої серед нас: Захисника з Байковецької громади нагородили «Золотим хрестом»

У Байковецькій сільській раді на Тернопільщині відбулося вручення державної військової відзнаки. Жителю села Стегниківці, військовослужбовцю Андрію Бойку вручили нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест».

Про це повідомили у Байковецькій об’єднаній громаді.

Відзнаку захисникові вручив перший заступник Байковецького сільського голови Микола Дума від імені Головнокомандувача Збройних Сил України. Нагороду Андрію Бойку присудили за мужність та успішне виконання бойових завдань під час захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

«Золотий хрест» є почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ. Ним нагороджують військовослужбовців рядового та сержантського складу за проявлену відвагу, успішне виконання бойових завдань та видатні вчинки під час бойових дій.

Окрім державної нагороди, Микола Дума вручив захисникові відомчу відзнаку від Байковецької громади – цінний подарунок від сільського голови. Андрію Бойку подарували наручний годинник з логотипом громади.

З високою нагородою військовослужбовця також привітали заступник сільського голови Віктор Пулька та фахівець із супроводу ветеранів у Байковецькій громаді Руслан Шпилюр. Представники громади подякували захисникові за службу, мужність і відвагу під час захисту України.