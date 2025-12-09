Герої серед нас: захисника «Озі» нагородили «Хрестом підтримки»

Чоловік із тих людей, про яких кажуть: опора там, де іншим страшно ступити. Щодня працює на межі людської витримки, закриваючи собою найризикованіші ділянки Олександрівського напрямку.

«Озі» долучився до війська через один із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернопільщини. Зі звичайного кроку — до щоденного подвигу.

«Саме він забезпечує побратимів інженерною підтримкою, знешкоджує смертельні загрози й фактично тримає лінію життя для свого підрозділу», – йдеться у повідомленні.

Нещодавно його відзначили почесною нагородою — «Хрест підтримки». Це відзнака за стійкість, рішучість і службу там, де кожен день може стати останнім. Визнання, яке отримують не просто військові — а ті, хто вибирає відповідальність замість страху.

«Щиро вітаємо, «Озі». Дякуємо за службу, за витримку, за те, що тримаєш свою лінію оборони!» – зазначають у дописі Тернопільського обласного ТЦК СП.

Джерело: Тернопільський обласний ТЦК СП.