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Герої серед нас: Ярослава Ковтуна з Підгаєччини нагородили “Золотим хрестом”

22.05.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми

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Військовослужбовець Ярослав Ковтун з села Носів Підгаєцької громади на Тернопільщині відзначений Золотим хрестом — державною нагородою, яка вручається за виняткову мужність, рішучість та вірність військовому обов’язку.

Про це повідомила Підгаєцька міська рада.

Золоте відзначення Ярославу Ковтуну — це не лише державна відзнака за особисту звитягу, а й визнання його стійкості, відданості та приклад для інших. У повідомленні Підгаєцької міської ради йдеться:

«Це нагорода, яка вручається за виняткову мужність, рішучість і відданість військовому обов’язку. Це визнання не лише особистої звитяги, а й приклад справжнього патріотизму для всіх нас».

У зверненні громади висловлено вдячність воїну за незламність і службу на захисті держави:

«Щиро дякуємо Вам, Ярославе, за Вашу силу, витримку та жертовність. За те, що тримаєте стрій і захищаєте Україну навіть у найважчі часи».

Також зазначено, що його внесок у спільну боротьбу — неоціненний.

«Ви — гордість армії та нації. Бажаємо Вам здоров’я, надійного тилу, Божого захисту й скорішого повернення з перемогою!» — йдеться у дописі.

Щирі вітання та безмежна вдячність Герою!

Теги: нагорода, Підгаєччина, Ярослав Ковтун

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