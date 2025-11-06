Герої серед нас: Василь Присяжнюк з Тернопільщини отримав Воєнний Хрест від Міністерства оборони

Уродженець села Гермаківка Іване-Пустенської громади Василь Присяжнюк удостоєний відзнаки «Воєнний Хрест» від Міністерства оборони України. Про це повідомила Чортківська районна державна адміністрація.
Як зазначили в адміністрації, Василь Присяжнюк став до лав оборонців країни добровільно з першого дня повномасштабного вторгнення. Воїн брав участь у найзапекліших боях за звільнення України.
Відзнаку «Воєнний Хрест» вручають військовослужбовцям за особливі заслуги в обороноздатності держави та інші досягнення, що мають важливе значення для української армії.
«Чортківська районна військова адміністрація вітає нашого земляка Василя з отриманням почесної нагороди. Дякуємо за мужність, силу духу, витривалість і щоденну боротьбу за свободу України. Пишаємося Вами! Слава Україні! Слава її Героям!», – йдеться в повідомленні установи.