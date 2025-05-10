Герої серед нас: Михайло Молодецький з Гусятинщини отримав відзнаку «За службу» від 28-ї окремої механізованої бригади

Молодший сержант Михайло Молодецький із села Постолівка Гусятинської громади на Тернопільщині удостоєний відзнаки «За службу». Її він отримав від командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Відзнаку захисник отримав за сумлінне виконання поставлених завдань, проявлені мужність, героїзм, патріотизм та бойові заслуги під час захисту України від ворога.

«Дякуємо Вам, Михайле, за можливість вільно жити на рідній землі. Нехай береже Вас Господь», — зазначили в громаді.

Гусятинська селищна територіальна громада пишається своїм захисником і переконана, що завдяки відважності таких самовідданих патріотів довгоочікувана Перемога неодмінно буде досягнута.