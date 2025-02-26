Герої серед нас: історія 23-річного військового “Едельвейса” з Теребовлянщини

Одним з таких вiдчайдушних Героїв України, кращим сином козацького народу є незламний i вiдважний солдат Павло Гнатик – молодий енергiйний хлопець, якому виповнилося лише 23 роки.

Народився i вирiс Павло на Тернопiльщинi в мальовничому старовинному селi Конопкiвка, що на Теребовлянщинi, де й закiнчив сусiдню Мищковецьку ЗОШ 1-3 ступенiв в 2018 роцi.

Коли хлопцю виповнилося вже 18 рокiв вiн пiшов служити на контрактну службу в ЗСУ, пiсля чого був переведений на строкову службу – перiод строкової служби закiнчився в травнi 2024 року тривала повноцiнна агресiя, повномасштабна фаза росiйсько – української вiйни.

Павло враховуючи вiк, мiг не воювати, адже закiнчилася його строкова служба, але вiн не змiг спокiйно сидiти в дома i спостерiгати як хижий пiдступний московський ворог нищить його землякiв, але вiн вирiшив iнакше.

Хлопця завжди цiкавила iсторiя i культура українського народу, що виховало його патрiотом i захисником.

“Павло зрозумiв, що московський ворог не залишить в спокою не тiльки схiднi землi але i прийде на Тернопiльщину, якщо його не буде зупинено на Сходi України, тому молодий юнак зiбрав речi i добровольцем по мобiлiзацiї пiшов на фронт поповнивши ряди таких же як i вiн небайдужим в Збройних Силах України. Вiн вирiшив щосили боротися з московським ворогом до останнього, тобто до перемоги України”, – повiдомив “Тернополянам” Петро Ус, заступник командира.

На даний час Павло проходить службу в 3-iй гiрсько-штурмовiй ротi 108-го окремого гiрсько-штурмового батальйону 10-ї гiрсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

“На даний час Павло є наймолодшим бiйцем в пiдроздiлi, i вiн не ховається за побратимами, а приймає активну участь в складних крово-пролитних боях на Донеччинi, виконуючи завдання максимально вiдповiдально, не пiддаючись панiцi – стiйко плiч оплiч разом з побратимами тримає оборону i цiлеспрямовано пiдтримує наступ штурмових вiддiлень. Вiн завжди i сумлiнно старанно пiдходить до виконання своїх завдань i наказiв командирiв. Солдат Павло Гнатик є хороброю та вольовою людиною. Вiн пiдтримував побратимiв в дуже складних бойових ситуацiях. Побратими з ним неодноразово попадали пiд шквальний мiнометний, артилерiйський вогонь, скиди з дронiв, але Павло завжди спокiйно виходив iз складних ситуацiй, надаючи важливий приклад спокою i професiоналiзму вже бiльш досвiдченiшим бiйцям”, – наголошують у бригадi.

Павло завжди веселий i спокiйний, з почуттям гумору. Це психологiчно допомагає всiм, хто поряд.

“Молодий солдат Павло Гнатик є енергiйним лiдером колективу та прикладом серед бiйцiв, а нещодавно був вiдзначений пам’ятним значком командира 108 ОГШБ — варто зазначити, що саме таких людей перемогти неможливо”, – пишуть побратими воїна.

Джерело: Тернополяни