Герої серед нас: десантника з Тернопільщини нагородили Хрестом Доблесті

Хрестом Доблесті від Міністерства оборони України відзначили бійця десантно-штурмових військ, жителя Лопушненської громади Олександра Пацулу. Про це повідомила кременецька журналістка Зоя Карпюк.

Нагорода стала визнанням виняткової мужності, сили духу та відданості, які Олександр щодня демонструє на фронті, захищаючи Україну. Для рідної громади це не просто престижний знак — це символ того, що серед них живе справжній Захисник, людина з великим серцем і непохитною вірою в свою державу.

У повідомленні, яке поширила журналістка, зазначається, що вдячність Олександрові — це вдячність за сміливість, за готовність стояти за кожного з нас і за наш мирний завтрашній день. Саме такі воїни наближають перемогу та зберігають шанс на спокійне життя для всієї країни.

«Хрест Доблесті» — відомча відзнака Міністерства оборони та Служби безпеки України, яка вручається військовослужбовцям і працівникам силових структур.

Відзнака має два ступені та виконана у формі козацького хреста з мечем і Тризубом — символами стійкості та готовності боронити Україну.