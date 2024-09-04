Герої не вмирають! Тернопільщина провела в останній шлях вірних синів України

Більше року вважався безвісти зниклим.

20 серпня Борсуківська громада, що на Лановеччині провела в останню дорогу механіка-водія гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А**** Михайла Миколайовича КАРАВАНА (20. 11. 1985 – 12. 06. 2023) із с. Снігурівка, який вважався безвісти зниклим. Мужній воїн загинув під час ведення бойових дій поблизу Яковлівки Бахмутського району Донецької області.

Провести Героя в останню дорогу прийшло все село. В церкві Успіння Пресвятої Богородиці с. Снігурівка священники відслужили заупокійний молебень. «Наш Герой, що більше року вважався безвісти зниклим, повернувся додому і віднайшов свій вічний спокій. З усіма військовими почестями поховали захисника на місцевому кладовищі. Світла пам’ять воїну, що віддав своє життя задля можливості жити усім нам», – йдеться в повідомленні Борсуківської громади.

Провели в останню земну дорогу від рідного дому до місця вічного спочинку

21 серпня жителі Борсуківської сільської ради віддали останню шану військовослужбовцю, жителю села Борщівка Андрію В’ячеславовичу БИКУ. Чин похорону відбувся в храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Борщівка, після чого з усіма військовими почестями спочилого воїна зі скорботою та болем в останню земну дорогу від рідного дому до місця вічного спочинку провели рідні та односельчани, побратими- військовослужбовці, представники духовенства, друзі та однокласники. Розділяємо горе родини, низько схиляємо голови у глибокій скорботі перед вічною та світлою пам’яттю про захисника.

Він був, є і буде справжнім сином України

23 серпня у Домі печалі на вулиці Микулинецькій у Тернополі навіки прощалися з Героєм Ігорем Петровичем КОЛІСНИКОМ (27. 02. 1981 р. н.). Його життя обірвалося 2 листопада 2023 року у Запорізькій області. Майже десять місяців рідні Ігоря Колісника очікували звістки з фронту. Поховали Героя на міському кладовищі на вулиці Петра Батьківського, що у мікрорайоні «Кутківці». Низько схиляємо голови у скорботі. Вічна памʼять Герою!

Душа воїна відтепер на небесах сяє біля Бога

26 серпня жителі Тернопільської громади віддали останню шану морському піхотинцю, навіднику десантно-штурмового відділення Олександру Михайловичу ХОМ’ЯКУ (9. 11. 1976 р. н.), який загинув 20 серпня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Героя згадують як дуже добру та щиру людину, який захоплювався риболовлею. В Олександра Хом’яка залишилися брат і мати. Бійця поховали на Алеї Героїв, що на Микулинецькому кладовищі.

Назавжди залишиться доброю і світлою людиною

27 серпня жителі Тернопільської міської громади провели в останню дорогу мужнього воїна Володимира Ярославовича СЕМЕРКА (17. 07. 1974 р. н.), який загинув 17 серпня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Віддати шану захиснику та попрощатись із ним зібралися десятки рідних, друзів та небайдужих тернополян. У їх пам’яті він назавжди залишиться доброю і світлою людиною, люблячим батьком. Без чоловіка та батька залишились дружина і двоє синів. Поховали Героя на Микулинецькому кладовищі. Вічна і світла пам’ять!

На Донеччині загинув командир зенітного ракетного відділення

27 серпня жителі Великодедеркальської громади, що на Шумщині, віддали останню шану жителю Шкроботівки, головному сержанту – командиру 1 зенітного ракетного відділення 1 зенітного ракетного взводу 1 зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону військової частини А**** Миколі Андрійовичу СОБКУ (12. 05. 1976 р. н.). Загинув Герой 23 серпня під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Михайлівка Покровського району Донецької області. Поховали Героя, сина, чоловіка, батька, брата, друга, односельчанина, хорошу людину на місцевому кладовищі у Шкроботівці.

Загинув під час виконання бойового завдання

29 серпня жителі Кременецької міської громади провели в останню дорогу жителя міста Кременець, солдата, водія 4 відділення 2 взводу протитанкових ракетних комплексів 1 роти протитанкових ракетних комплексів Михайла Олексійовича МИДЛИКА (18. 09. 1970 р. н.), який загинув 25 серпня під час виконання бойового завдання.

Поховали Героя на кладовищі села Савчиці. Щиросердечні співчуття рідним і близьким… Шана і слава захиснику України!

Майже 14 місяців вважався безвісти зниклим

29 серпня у Домі печалі на вулиці Микулинецькій Тернопільська громада, а 30 серпня жителі Зборівської громади навіки попрощалася з мужнім воїном, уродженцем с. Беримівці, що на Зборівщині Віталієм Михайловичем ІВАСЕМ (3. 05. 1981 р. н.). Його життя обірвалося 7 липня 2023 року у Донецькій області. Поховали Героя у родинному селі. Щирі співчуття сім’ї, друзям, близьким, знайомим захисника. Вічна пам’ять та слава українському воїну!

Віддав життя за Україну, бо найбільше цінував свободу…

30 серпня жителі Кременецької міської громади провели в останню дорогу солдата, водія господарчого відділення взводу забезпечення командних пунктів батальйону матеріального забезпечення, жителя с. Савчиці Петра Ярославовича ДОМБРОВСЬКОГО (1972 р. н.), який загинув 25 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Поховали мужнього воїна на кладовищі села Савчиці. Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав захисника пережити цю втрату… Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про Героя.

«А над сиротою чорний ворон кряче…»

30 серпня жителі Коропецької громади віддали останню шану мужньому воїну, уродженцю села Горигляди, що на Монастирищині Святославу Михайловичу ТИШКУ (5. 04. 1978 р. н.), який загинув 24 серпня поблизу сіл Виїмка-Берестове у Бахмутському районі Донецької області. Його дитинство пройшло у Коропецькій школі-інтернаті для дітей-сиріт, де він здобув освіту та виховання. Незважаючи на складні життєві обставини, Святослав виріс відданим громадянином своєї країни. Святослава призвали на службу 18 травня цього року з Тернополя, де проживав. Із військової зарплати він допомагав грошима чужим дітям, мати яких померла, і яка була сиротою, бо ж сам прожив нелегку долю сироти…

Поховали Героя на кладовищі села Горигляди. Щирі співчуття сестрі та племінниці, друзям…

Захищав Батьківщину та кожного з нас

31 серпня жителі Кременецької громади навіки попрощалися із солдатом, номер обслуги протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки, жителем села Куликів, уродженцем Малих Бережців Євгенієм Ярославовичем РАДЗІВІЛЮКОМ (26. 02. 1996 р. н.), який загинув 23 серпня у Харківській області.

Героя поховали у на кладовищі в селі Бережці. Висловлюємо співчуття рідним та близьким… Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас… Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі…

Був зразковим сином та братом

31 серпня жителі Бучацької громади віддали останню шану солдату, стрільцю-помічнику гранатометника уродженцю с. Бобулинці Роману Володимировичу СОКАЛЬСЬКОМУ (1998 р. н.), який загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мартинівка Курської області. Роман був привітним, добрим і щирим, зразковим сином та братом. Побратими згадують його як вмотивованого захисника, надійного товариша та мужнього воїна. Таким він залишиться у їхній пам’яті.

Щирі співчуття сім’ї та близьким захисника. Вічна пам’ять!

Останні хвилини у рідній хаті з найріднішими людьми…

31 серпня жителі Борсуківської громади, провели в останню дорогу військовослужбовця, сапера 3 відділення загороджень взводу загороджень військової частини А****, жителя села Борщівка Володимира Дмитровича КУШНІРУКА (23. 10. 1976 р. н.), який відійшов у засвіти 25 серпня у розташуванні взводу загороджень в селі Сорочине Запорізької області. В останню дорогу від рідної хати до місця вічного спочинку померлого воїна провела сімʼя, рідні, сусіди, односельці. Співчуваємо рідним та сімʼї померлого воїна.

Навіки у Небесному строю

2 вересня жителі Скалатської громади провели до місця вічного спочинку мужнього воїна, жителя с. Новосілка Петра Петровича ПЛЄВАКО (29. 11. 1971 – 29. 08. 2024). Військовослужбовець народився в с. Пасічне на Івано-Франківщині, закінчив училище у м. Надвірна. Проживав у с. Новосілка. Мав цукровий діабет, але все ж пішов захищати Батьківщину. Співчуваємо дружині, дітям, сімʼї, родині, побратимам та усім, хто знав полеглого Героя.

Герої не вмирають!