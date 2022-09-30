Герой із Тернопільщини віддав своє життя за свободу України: «Дві донечки залишились сирітками»
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Герой із Тернопільщини віддав своє життя за свободу України: «Дві донечки залишились сирітками»

Ірина Нова
30.09.2022
в ВІЙНА З рф, Новини, Суспільство, Тернопільщина
Герой із Тернопільщини віддав своє життя за свободу України: «Дві донечки залишились сирітками»
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Жахлива звістка приголомшила Тернопільщину. На війні проти російських окупантів віддав своє життя за свободу України Герой Данілов Віталій Анатолійович. Про це повідомила пресслужба Борсуківської територіальної громади.

«Чорні, страшні дні у нашій громаді… На війні загинув Данілов Віталій Анатолійович 29.12.1988 року народження із села Маневе. Віталій був водієм міномету. Загинув 27 вересня 2022 року під час виконання обов’язків військової служби на території Донецької області.
У нашого захисника залишилась дружина та дві доньки. Приносимо співчуття сім’ї, батькам та рідним… Вічна пам’ять.
Про зустріч тіла Героя та чин похорону повідомимо додатково», — ідеться у повідомленні.

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Ірина Нова

Ірина Нова

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