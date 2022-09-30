Герой із Тернопільщини віддав своє життя за свободу України: «Дві донечки залишились сирітками»

«Чорні, страшні дні у нашій громаді… На війні загинув Данілов Віталій Анатолійович 29.12.1988 року народження із села Маневе. Віталій був водієм міномету. Загинув 27 вересня 2022 року під час виконання обов’язків військової служби на території Донецької області.

У нашого захисника залишилась дружина та дві доньки. Приносимо співчуття сім’ї, батькам та рідним… Вічна пам’ять.

Про зустріч тіла Героя та чин похорону повідомимо додатково», — ідеться у повідомленні.