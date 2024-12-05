Газовики Тернополя відзначили волонтерів і передали дрони для 44 окремої артбригади імені гетьмана Данила Апостола

Колектив ПрАТ “Тернопільміськгаз” спільно з колективом Тернопільської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» відзначили волонтерів.

5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. Волонтерство зараз – це головна підтримка для ЗСУ. Волонтери виробляють та знаходять необхідні речі, продукти, речі першої потреби, підтримують моральний дух бійців.

Висловлюємо слова вдячності волонтерам – усім, хто знайшов у собі силу, відвагу та доброту здійснювати добрі справи, не вимагаючи нічого натомість. Серед працівників ПрАТ ‘’Тернопільміськгазу’’ нагородженні грамотами волонтери Лебідь Михайло Васильович та Тригубчак Олександра Володимирівна, – повідомляють на сторінці ПрАТ “Тернопільміськгаз”.

Голова правління ПрАТ “Тернопільміськгаз”, Віталій Володимирович Бобрівець разом із Жеребецьким Орестом Петровичем, виконуючим обов’язки директора Тернопільської філії ТОВ ‘’Газороподільні мережі України’’, передав дрони для 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Дякуємо Вам за невтомну працю, за відданість і відвагу. Нехай Бог оберігає Вас та Ваші родини! – кажуть газовики.

Також були відзначені Тернопільською ОДА колективи підприємств за волонтерську діяльність, які отримали Віталій Володимирович Бобрівець та Орест Петрович Жеребецький.

Щира подяка Високопреосвященнійшому Тихону Архієпископу Тернопільському і Бучацькому за Боже благословення, – йдеться в повідомленні.

Захід завершився спільним переглядом опери в концертному виконанні ‘’Наталка Полтавка’’ в Тернопільської обласної філармонії.