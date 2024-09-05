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Газовики нагадують тернополянам про сервісне обслуговування систем опалення

ПрАТ “Тернопільміськгаз” проводить сервісне обслуговування сучасних систем опалення.

05.09.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Теми, Цікаво

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ПрАТ “Тернопільміськгаз” проводить сервісне обслуговування сучасних систем опалення.  Мета – зробити Ваш дім максимально комфортним та теплим. Комфорт у кожну оселю – це наше основне завдання.

Щоб система однаково добре працювала в будь-який період року, була ефективною, енергозберігаючою і при цьому абсолютно безпечною, необхідно виконати точні інженерні розрахунки, враховуючи тепловтрати в Тернополі та Тернопільському районі.

Наша мета зробити Ваш дім максимально комфортним та теплим. Комфорт у кожну оселю – це наше основне завдання, – йдеться у повідомленні акціонерного товариства.

Спеціалісти виконують сервісні роботи з врахуванням тепловтрати в Тернополі та Тернопільському районі.

Тел. для консультації +38 097 104 1 104 (viber, telegram).

Джерело: ПрАТ “Тернопільміськгаз”

Теги: ПАТ "Тернопільгаз"

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