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«Гаївки з молоддю» проведуть 6 травня проведуть у Тернополі

04.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Офіційно

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У Тернополі 6 травня на «Козацькому острові» у парку Сопільче відбудуться «Гаївки з молоддю». Початок о 16:00 год. повідомляють у міській раді.

Традиційно, у Світлий понеділок у Тернополі відбудуться «Гаївки з молоддю». На захід запрошуються усі охочі тернополяни та гості міста, щоб ділитися радістю Воскресіння Христового в атмосфері українських традицій.

Гаївки віддавна є невід’ємною частиною християнської культури українців. Їх проводили радіючи весні у гаю (звідси і назва «гаївки»), а згодом біля храмів, прославляючи Воскреслого Христа.

 

Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, парк Сопільче, гаївки

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