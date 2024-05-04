«Гаївки з молоддю» проведуть 6 травня проведуть у Тернополі

У Тернополі 6 травня на «Козацькому острові» у парку Сопільче відбудуться «Гаївки з молоддю». Початок о 16:00 год. повідомляють у міській раді.

Традиційно, у Світлий понеділок у Тернополі відбудуться «Гаївки з молоддю». На захід запрошуються усі охочі тернополяни та гості міста, щоб ділитися радістю Воскресіння Христового в атмосфері українських традицій.

Гаївки віддавна є невід’ємною частиною християнської культури українців. Їх проводили радіючи весні у гаю (звідси і назва «гаївки»), а згодом біля храмів, прославляючи Воскреслого Христа.