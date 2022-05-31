Така назва нової виставки живописних полотен, що експонується в обласному краєзнавчому музеї. На ній понад п’ятдесят картин презентують художники Микола Мамчур та Оксана Дуденчук.

Тут експонується два десятки картин, переважно пейзажів, засновника проєкту «Художник без майстерень», учасника бойових дій Миколи Мамчура із циклів робіт «Козаки», «Каламбури». А також картини на релігійну тематику художниці, ілюстраторки дитячих книжок, викладачки Основ академічного рисунку в IT STEP Academy і авторки художніх курсів у OSA ART SCHOOL Оксана Дуденчук.

Відкриття виставки відбулося у дружній, теплій атмосфері, де кожен з присутніх мав можливість сказати добре слово митцям, подякувати їм за творчість.