Ганна Ткачик: «Малюю все, що мене болить»

У відділі краєзнавчої літератури та бібліографії діє книжково-ілюстративна виставка «По той бік неба. Творчий портрет художниці Ганни Ткачик», яка присвячена 75-річчю від дня її народження.

Ганна Ткачик — авторка понад 200 робіт, численних ілюстрацій творів українських письменників. ЇЇ персональні виставки відбулись у Тернополі, Бережанах, Львові. Вона — учасниця колективних виставок у Києві, Львові, Тернополі, Братиславі (Словаччина). Твори художниці зберігаються в музеях і приватних колекціях в Україні та за кордоном.

Ганна Андріївна Ткачик народилася 25 жовтня 1949 року в с. Покропивній Козівського району (нині Тернопільського). Вищу мистецьку освіту здобула у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва (нині —національна академія мистецтв). Викладала рисунок, живопис та композицію, а згодом очолювала відділення художнього оформлення в Тернопільському кооперативному технікумі (нині — кооперативний торговельно-економічний коледж). Виконувала обов’язки професора на відділенні прикладного мистецтва, дизайну і реклами Київського інституту реклами.

Творчість Ганни Ткачик отримала високу оцінку мистецтвознавця Ігоря Ґерети. Серії рисунків художниці він називав своєрідними образотворчими новелами, у яких «часом використовується розповідальний, дуже реалістичний рисунок, інколи з рисунка б’є через край експресія, інколи рисунок наповнений нестримною фантазією … Її творчість дає багато для глибокого осмислення нашого часу, для естетичного спочинку наших зболених душ».

«Творчість Ганни Ткачик непроста для сприйняття, — зауважував літератор Петро Сорока, — вона наштовхує на глибокі філософські розмисли і вимагає відповідної фахової підготовки, не кажу вже, добре виробленого мистецького смаку. Художниця ніколи не копіює реальний світ, а передає власну візію, зазираючи при тому за межі позатрансцедентні, означуючи контури світу, божественного, невидимого, як його називав Сковорода, — і як наслідок, все створене нею можна назвати Ганниним світом. В цьому самобутність, оригінальність, сила і чар її таланту».

Сама художниця вважає, що найголовніше — віднайти, побачити й відтворити прекрасне в кожній картині, вірші чи прозовому творі. «Можу сказати про себе: малюю все те, що мене болить».

Виставка знайомить із мистецькими творами Ганни Ткачик, опублікованими в її персональному каталозі робіт, каталогах Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України, літературно-мистецьких журналах «Літературний Тернопіль», «Золота пектораль», «Дзвін», «Сова». Серед матеріалів експозиції — також проілюстровані художницею твори українських письменників Левка Крупи, Петра Сороки, Богдана Мельничука, Георгія Петрука-Попика та інших.

Творчість художниці є предметом зацікавлення мистецтвознавців, літераторів, краєзнавців. На виставці представлено розвідки Ігоря Ґерети, Петра Сороки, Тетяни Бідзілі тощо, численні матеріали спілкування мисткині із журналістами.

Художниці присвячено статті в покажчиках, доповнені бібліографією, укладених фахівцями Тернопільської ОУНБ: «Мистці Тернопільщини» (Тернопіль, 2016) та «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2024 рік» (Тернопіль, 2023).

«Усі мої мрії таки збулися: малюю живописні картини, безкоштовно ілюструю книжки наших друзів і приятелів, це — ніби стежина до Бога. …малюю своє рідне, не задумуючись, чи добре вийде, малюю так, як малюється, так, як умію. Просто все переплітаю, поєдную, думками та душею лину в ті прадавні часи і, водночас, живу нинішнім днем — хвилююся за долю рідної України, прагну відтворити ці переживання у своїх роботах», — так визначає свій творчий шлях Ганна Андріївна Ткачик.

Зичимо їй здоров’я, творчої наснаги, миру, добра, благополуччя!