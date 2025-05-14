Галицький фаховий коледж запрошує на День відкритих дверей

Цієї неділі Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола запрошує учнів 9-11 класів та їхніх батьків на День відкритих дверей.

Під час заходу на майбутніх абітурієнтів чекає знайомство з навчальним закладом.

Присутні зможуть отримати необхідну інформацію про спеціальності та освітні програми, за якими здійснюється підготовка, дізнатися про умови вступу та ознайомитися матеріально-технічною базою коледжу.

Розпочнеться День відкритих дверей о 12:00 за адресою:

м. Тернопіль, вулиця Богдана Хмельницького, 15 (корпус 1).

Деталі за телефоном:

(0352) 25-76-49;

(0352) 52-13-72:

(067) 988-65-54.