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Галицький фаховий коледж запрошує на День відкритих дверей

14.05.2025

Галина Кіт

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Події, Тернопільщина, Новини, Освіта, Теми

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Цієї неділі Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола запрошує учнів 9-11 класів та їхніх батьків на День відкритих дверей.

Під час заходу на майбутніх абітурієнтів чекає знайомство з навчальним закладом.

Присутні зможуть отримати необхідну інформацію про спеціальності та освітні програми, за якими здійснюється підготовка, дізнатися про умови вступу та ознайомитися матеріально-технічною базою коледжу.

Розпочнеться День відкритих дверей о 12:00 за адресою:

м. Тернопіль, вулиця Богдана Хмельницького, 15 (корпус 1).

Деталі за телефоном:

(0352) 25-76-49;
(0352) 52-13-72:
(067) 988-65-54.

Теги: день відкритих дверей, Галицький фаховий коледж

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