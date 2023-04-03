«Галичанка-ЗУНУ» фінішувала на шостому місці

Виступи у сезоні 2022/23 для команд, які вибули у чвертьфіналі Суперліги-Дмарт, не закінчилися, бо вони брали участь у турнірі – за 5–7 місця.

Тернопільська «Галичанка» про серйозні амбіції вибороти загальне п’яте місце в поточному розіграші Суперліги-Дмарт заявила ще під час першої зустрічі проти синьо-жовтих U-15, здобувши перемогу у трьох партіях.

30 березня. «Галичанка-ЗУНУ» – збірна України U-15 – 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

«Галичанка-ЗУНУ»: Степура (5), Дрьомова (14), Осипенко (9), Губенко (7), Попович (7), Голод (3), Овчаренко (л) – стартовий склад; Джима, Самусенко – виходили на заміну.

Наступного дня тернопільські волейболістки зустрічалися із основними конкурентами у боротьбі за п’яте місце із СК «Балта» з Одещини і, на жаль, зазнали прикрої поразки. Упродовж поєдинку спостерігалися своєрідні «гойдалки», коли партії тривали із перемінними успіхом. На тай-брейку фортуна все ж посміхнулася гравчиням з Одещини – 19:17, які першого квітня, перемігши юних збірниць, фінішували на п’ятому місці, відповідно «Галичанка-ЗУНУ» посіла шосте місце в Суперлізі-Дмарт поточного сезону.

31 березня. СК «Балта» – «Галичанка-ЗУНУ» – 3-2 (17:25, 25:22, 19:25, 25:15, 19:17).

«Галичанка-ЗУНУ»: Степура (6), Дрьомова (к) (21), Осипенко (10), Губенко (15), Попович (7), Голод, Овчаренко (л) – стартовий склад; Джима (2), Кімак, Лях, Самусенко – виходили на заміну.