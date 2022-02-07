В Туреччині в рамках передсезонної підготовки 4 українські команди (“Верес, “Металіст”, Чорноморець” і “Полісся”) проводять турнір Winter Cup 2022. Подія не світового значення, але… клуб з Житомира несподівано отримав вагоме підсилення: за нього вирішив зіграти уславлений боксер Олександр Усик. Перед грою з “Вересом” його партнери трішки поблажливо розповідали, що ногами він діє непогано, та все ж його головна сила – в руках, але Олександр зробив усе, щоб довести, що чийогось місця в цьому матчі він на полі не займав. Провівши перед виходом на поле на 77 хв. типово боксерську розминку (кілька ухилянь, джебів і аперкотів), Усик майже одразу ж опинився в епіцентрі подій, однак махнув лівою ногою повз м’яч, який був адресований йому з флангу. Це не збентежило його, і в подальшому він кілька разів вдало підіграв партнерам, а під завісу матчу точним пасом розігнав перспективну атаку, що закінчилася небезпечним штрафним ударом. “Полісся” перемогло – 2:1, і свою частку в цю перемогу вніс і Усик. Відчувалося, що, попри нетипову для футболіста статуру, командного футбольного мислення він не позбавлений.

Українське представництво в одному з провідних європейських чемпіонатів збільшилося: 21-річний форвард “Динамо” Владислав Супряга, який так і не зміг проявити себе в київському клубі, продовжить кар’єру в італійській “Сампдорії”. Перейшов він туди на правах оренди до літа 2023 року. Повідомляється, що “Динамо” отримає за оренду 500 тисяч євро. Transfermarkt оцінює футболіста у €4 мільйони. Якщо пригадати, що ще недавно інший італійський клуб – “Болонья” – начебто пропонувала за Супрягу цілих 10 млн євро, то чи не затягнуло керівництво “Динамо”, за своєю звичкою, з його переходом? Частина фанатів “Сампдорії” сприйняли перехід Супряги до їхнього клубу несхвально: “Він – дуже посередній форвард, у “Динамо” нічого не показав”. “Він – баласт і скоро піде”, – такі відгуки можна зустріти нині на тамтешніх сайтах. Деякі експерти, навпаки, вважають, що в Італії Владиславу вдасться “перезавантажити” свою наразі не надто вдалу кар’єру.

В “теплій ванні”, створеній оточенням, виявляється, ніжаться не лише президенти країн – у схожому становищі можуть опинятися і футболісти. Український легіонер “Евертона” Віталій Миколенко розповів, чому вирішив піти з “Динамо”. “Мені 22 роки, і я вже відчував себе у “Динамо” в зоні комфорту. Я розумів: якщо не піду зараз, то надалі це буде все складніше і складніше. Я був у зоні комфорту, та найважливішим для мене було вийти з неї. У “Динамо” я був у теплій ванні, без конкуренції. А якщо з кимсь конкуруєш, то точно прогресуєш. І якщо ти у 22 роки перестав прогресувати, то який сенс далі грати у футбол? І, вважаю, добре, що я одразу дебютував у “Евертоні”. У цьому плані я вважаю, що краще відразу з місця в кар’єр. До того ж, тепер у команді до мене вже по-іншому ставляться”, – сказав Миколенко. У новому клубі Віталій зіграв уже два матчі. Як до нього ставитиметься новий тренер, уславлений в минулому гравець Френк Лемпард, буде, напевно, зрозуміло вже найближчим часом…

Ігор ДУДА