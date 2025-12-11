Футболісти «Ниви» таки зуміли зрівняти рахунок

7 грудня запорізький «Металург» та тернопільська «Нива» завершили поєдинок 17 туру, який 22 листопада зупинили на 76-й хвилині через повітряну тривогу за рахунку 2:1 на користь запоріжців.

Нагадаємо, що на початку другого тайму, на 49-й хвилині старання запорізьких футболістів завершилися успіхом. Влучного удару завдав Дмітрій Іродовський. Такий перебіг подій зовсім не влаштовував тернопільську команду і вже через три хвилини гості зрівняли рахунок. Автоголом відзначився Владислав Клименко – 1:1. Команди продовжували намагатися атакувати і на 68-й хвилині Максим Місанов знову вивів «Металург» уперед – 2:1. А на 76-й хвилині у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу. Командам довелося залишити поле. Поновити поєдинок так і не вдалося.

То ж 7 грудня футболісти «Ниви» після знову ж повітряної тривоги на заключну 15-и хвилинку побігли відігруватися. Звичайно, що попри прагнення зрівняти рахунок, тернопільським футболістам не все вдавалося, тим, більше, господарі намагалися контратакувати. І, коли вже здавалося, що команди без змін завершать поєдинок, тернопільські футболісти на доданих хвилинах до основного часу таки зрівняли рахунок. Влучним ударом відзначився Мар’ян Мисик.

Тож «Нива» із 23 очками перед зимовою перервою залишається на восьмому місці турнірної таблиці.

«Металург» (Запоріжжя) – «Нива» (Тернопіль) – 2:2 (0:0).

Голи: Д. Іродовський (49), М. Місанов (68). – В. Клименко (52, автогол), М. Мисик (92).

«Нива»: Ілля Ольховий, Андрій Демиденко, Мар’ян Бац, Олександр Герега, Мілан Михальчук, Іван Паламарчук, Радіон Посєвкін, Мар’ян Мисик Богдан-Юліан Вишинський, Андрій Бей, Максим Пежинський. Головний тренер: Юрій Вірт.

У дев’ятнадцятому турі чемпіонату першої ліги, «Нива» гратиме на виїзді з волочиським «Агробізнесом». Поєдинок заплановано на 21 березня 2026 року.