Футболісти «Дністра» та «Агрона» серед найкращих в аматорському чемпіонаті

Сім гравців заліщицького «Дністра» та один великогаївського «Агрона» увійшли до символічної збірної півріччя серед аматорських команд з 33 найкращих футболістів сезону 2025/26

Тож до симолічної збірної чемпіонату та кубка України з футболу серед аматорських команд за літньо-осінню частину сезону 2025/26 за версією сайту Sport Arena увійшли

Іван Кравець – воротар «Дністра». 20 років. 14 матчів – 10 пропущених м’ячів. Молодий талант чинного чемпіона, який навесні якісно замінив після травми Поповича, а зараз уже постійно є основним воротарем «Дністра». Пройшов академію «Ревера 1908» і «Тепловик-Прикарпаття», а також пробував сили в чемпіонаті Польщі.

Юрій Соколовський – правий захисник «Агрона». 30 років. 12 матчів – 4 результативні дії (4 асисти). Ще в 2012–2017 роках провів 76 матчів за ФК «Тернопіль» у Першій і Другій лігах ПФЛ України. Потім на багато років перейшов на обласний аматорський рівень, де виграв усе з «Агроном». Найкращий асистент серед оборонців усього аматорського футболу – при тому, що це ще й не найкращий сезон у його кар’єрі.

Станіслав Бацман – центральний захисник «Дністра». 24 роки. 12 матчів. Яскрава спадщина тренерів Шелаєва та Костишина – вихованець академії «Дніпро/СК Дніпро-1», який уже встиг було пограти за друголіговий «Скорук» (Томаківка) та аматорський «Стандарт» (Нові Санжари). Дуже якісно підсилив Дністер. Дійсно класний молодий захисник, умілий у єдиноборствах і відбираннях. Зважаючи на проблеми в центрі оборони в «Дністра», від форми та стабільності Бацмана залежав цей феноменальний результат – всього сім пропущених м’ячів у всіх турнірах.

Тарас Червонецький – лівий захисник «Дністра». 30 років. 13 матчів – 6 результативних дій (1 гол + 5 асистів). З юності вважався дуже перспективним, пограв серед ровесників за ФК «Севастополь» і ФК «Дніпро». Згодом перейшов ФК «Тернопіль». А коли й муніципальний клуб знявся після Першої ліги ПФЛ України, опинився серед аматорів. Дуже успішно грав за «Агрон», звідки намагався повернутися в професіонали з «Епіцентром», але потім повернувся. Аж поки 1,5 роки тому не перейшов у «Дністер», з яким тут же став чемпіоном України серед аматорів. Все ще найкраща ліва нога чемпіонату – хороший виконавець стандартів, причому, як під подачу, так і під прямий удар. Забиває навіть із центру поля.

Микита Михайленко – правий півзахисник «Дністра». 23 роки. 14 матчів – 9 результативних дій (8 голів + 1 асист). Креатура тренера Краснопьорова. Вихованець маріупольської «Азовсталі», пройшов ФК «Маріуполь» і пограв за ФСК «Маріуполь». Після «Діназу», ФК «Кудрівка» та «Ниви» (Тернопіль) опинився в Заліщиках. Гарно вписався в гру «Дністра» й відразу ж почав багато забивати й асистувати (загалом у 2025 р. забив за нову команду 12 м’ячів при двох асистах).

Назар Процик – атакувальний півзахисник «Дністра». 23 роки. 14 матчів – 11 результативних дій (5 голів + 6 асистів). Вихованець тернопільського футболу із сотнею голів у кар’єрі (аматори, юнаки, професіонали – в тому числі й за кордоном). Пробував сили в таких перспективних проектах, як «Агробізнес» (Волочиськ) і «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський), але найбільше сезонів провів саме в футболі Тернопільщини. Виграв все, що міг, в області з «Агроном», а в складі «Дністра» став минулого сезону чемпіоном України серед аматорів. Із особистим званням «Найкращого гравця сезону 2024/25» в ААФУ.

Микола Ландяк – лівий півзахисник «Дністра». 21 рік. 14 матчів – 9 результативних дій (5 голів + 4 асисти). Пограв за «Галич» (Збараж) і «Wyscout» (Тернопіль), а також низку місцевих футзальних клубів. У орбіті «Дністра» – ще із 2022 року, проте саме в останні два роки суттєво прогресує і при Шелаєві та Краснопьорові забиває та асистує багато. Один із провідних і найбільш ефективних атакувальних гравців чемпіона України серед аматорів.

Юрій Захарків – нападник «Дністра». 29 років. 13 матчів – 10 результативних дій (8 голів + 2 асисти). Колись – перспективний талант «Карпат» (Львів), який багато пограв серед професіоналів – ФК «Тернопіль», СК «Дніпро-1», «Олімпік» (Донецьк), ПФК «Львів», «Агробізнес» (Волочиськ), а також закордоння – Литва та Казахстан. Близько п’яти років провівши на аматорському рівні, класно повернувся у всеукраїнський футбол із «Дністром». При хорошій конкуренції та під ротацією очолює список найкращих бомбардирів Групи 1.