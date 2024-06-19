Футбол: 7 липня стартує Кубок Тернопільської області

13 червня в приміщенні Асоціації футболу Тернопільщини відбулася нарада представників команд, які виявили бажання позмагатися за кубок Тернопільської області 2024 року.

Загалом заявки на участь у кубку подали 10 колективів: 6 з 7-ми учасників вищої ліги чемпіонату Тернопільської області (усі, окрім, бучацького «Колоса») та 4 з 9-ти учасників першої обласної ліги.

Щоби вийти на 1/4 фіналу кубку, потрібно провести попередній етап. У ньому, за погодженням представників команди, братимуть участь чотири колективи (дві пари) з першої ліги.

Жеребкуванням визначено пари учасників попереднього етапу, матчі якого відбудуться 7 та 14 липня: «Сокіл» (В. Березовиця) – «Вікнини» (Вікно) та «Поділля» (Васильківці) – ФК «Нараїв».

Також відбулося жеребкування чвертьфінальних пар, які сформували команди: ФК «Борщів» – «Поділля» (В. Березовиця), «Медобори» (Зелене) – «Галич» (Збараж), «Дністер» (Заліщики) – «Агрон» (Великогаївська громада), Переможці пар: «Сокіл»/«Вікнини» – «Поділля» (Васильківці)/ФК «Нараїв».

Матчі 1/4 фіналу відбудуться – 21 та 28 липня.

Попередня стадія кубка та чвертьфінальна проходитиме з двох матчів (дім/виїзд). Перші матчі відбуватимуться на стадіонах команд, які в парах вказані першими.

Півфінальні поєдинки будуть зіграні – 31 липня та 7 серпня. Пари на цій стадії будуть сформовані «сліпим» жеребкуванням.

Фінальний поєдинок цьогорічного розіграшу кубка області відбудеться у Борщеві. Базова дата – 15 серпня, на свято Успіння Пресвятої Богородиці.