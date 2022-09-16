Групу послідовників брацлавського хасидизму, які перейшли кордон з Польщі в Україну, було заарештовано у Тернополі після того, як один із пасажирів мало не завдав величезної шкоди всій групі, порушивши правила та зробивши фотографії військового блокпоста.
Про це пише видання Об’єднаної єврейської громади України.
У Фонді імені Рабі Нахмана, який опікується паломництвом брацлавських хасидів до Умані на єврейський Новий Рік, наголосили на необхідності дотримуватися правил безпеки та всіх вказівок військової адміністрації, як от:
– дотримання комендантського часу;
– не фотографувати співробітників надзвичайних служб та силовиків та різних об’єктів;
– під час тривоги заборонено гуляти на вулиці до скасування сигналу про небезпеку.
Фото ілюстраційне: Хасиди на українському кордоні.