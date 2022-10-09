Фонд Сергія Притули закупив для фронту три евакуаційних авто
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Фонд Сергія Притули закупив для фронту три евакуаційних авто

Ірина Нова
09.10.2022
в ВІЙНА З рф, Новини, Події, Суспільство, Цікаво
Фонд Сергія Притули закупив для фронту три евакуаційних авто
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Швидкі, надійні та добре обладнані евакуаційні машини супроводжують контрнаступ українського війська, — доповідає громадськості України Сергій Притула на своїй сторінці у Фейсбуку.

“Вони  це та «золота година» для кожного нашого бійця!

У серпні стартував проєкт «Добробонуси». Компанія WOG збирала донати з бонусних рахунків PRIDE усіх охочих.

Охочих виявилось багато, як наслідок 2,5 млн гривень перекочували на рахунок нашого фонду!

А ми, в свою чергу, змогли на них купити три евакуаційних авто для фронту.

Машинки вже відправляються у підрозділи рятувати життя наших хлопців та дівчат!

Дякую усім, хто зробив цей проєкт можливим! Дякую українському бізнесу за позицію та ініціативу!

Працюємо далі до перемоги і на перемогу!”

Джерело: Прес-служба Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія
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Ірина Нова

Ірина Нова

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