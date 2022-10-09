Головна » Фонд Сергія Притули закупив для фронту три евакуаційних авто
“Вони — це та «золота година» для кожного нашого бійця!
У серпні стартував проєкт «Добробонуси». Компанія WOG збирала донати з бонусних рахунків PRIDE усіх охочих.
Охочих виявилось багато, як наслідок 2,5 млн гривень перекочували на рахунок нашого фонду!
А ми, в свою чергу, змогли на них купити три евакуаційних авто для фронту.
Машинки вже відправляються у підрозділи рятувати життя наших хлопців та дівчат!
Дякую усім, хто зробив цей проєкт можливим! Дякую українському бізнесу за позицію та ініціативу!
Працюємо далі до перемоги і на перемогу!”
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