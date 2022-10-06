Фонд Державного майна оголосив проведення онлайн аукціонів з приватизації виробничих потужностей шести державних виробників спирту, серед них — два з Тернопільщини.

У жовтні Фонд держмайна планує продати Борщівський та Залозецький спиртзаводи.

Про це повідомляють на сайті Фонду держмайна.

Торги будуть на Prozorro. Продажі відбудуться у жовтні.

Розклад аукціонів:

10 жовтня – окреме майно Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у Тернопільській області. Перелік складається з будівель, обладнання, рухомого та іншого майна та долучається окремим файлом.

Стартова ціна – 13,8 млн грн, гарантійний внесок – 2,8 млн грн.

Площа об’єкту – 13 295,1 кв. м.

Докладніше про актив – https://cutt.ly/6VcTl5R

Посилання на аукціон – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-09-20-000002-3

21 жовтня – Залозецьке місце провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у Тернопільській області. Перелік складається з будівель, обладнання, рухомого та іншого майна та долучається окремим файлом.

Стартова ціна – 30,8 млн грн, гарантійний внесок – 6,2 млн грн.

Площа об’єкту становить 21404,60 кв. м.

Докладніше про актив – https://cutt.ly/qV7MS9p

Посилання на аукціон – https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-10-01-000008-3

У Фонді зазначають, що умови приватизації МПД «Укрспирту» передбачають зобов’язання нового власника сплатити кошти в розмірі балансової вартості активу на рахунки ДП «Укрспирт» для погашення заборгованості підприємства, в тому числі на виплату боргів по заробітній платі.

Умови приватизації інших спиртових потужностей — погашення боргів з зарплати та перед бюджетом, а також недопущення звільнення працівників з ініціативи нового власника протягом 6 місяців.