ФК «Самбір-Нива-2» зіграв внічию із ФК «Куликів-Білка»

7 листопада відбувся 2-й тур відкритого турніру професійної футбольної ліги (ПФЛ). У четвер тернопільський ФК «Самбір-Нива-2» зустрічався на виїзді з ФК «Куликів-Білка».

Перший тайм поєдинку пройшов у рівній боротьбі. На 33-й хвилині гравець «Куликова-Білки» Гладкий пробив в поперечину. А вже наприкінці тайму вдалося забити «Ниві-2». Валентин Напуда наважився на удар метрів з 24-ох і м’яч з відскоком від газону вдарився в стійку та залетів у ворота – 0:1.

У другому таймі команди демонстрували відкритий футбол, тож були забиті голи та інтрига.

Створювали гольові моменти як гості так і господарі. У першій половині другого тайму футболісти «Куликова-Білки» зрівняли рахунок. Білий вдало пробив головою після подачі з кутового – 1:1. Не минуло й п’яти хвилин, як «Самбір-Нива-2» знову вийшов вперед. Після протрілу Михайленка відзначився Довбецький – 1:2.

Господарі також дуже швидко зрівняли рахунок. Після однієї з контратак завдав влучного удару Кобець – 2:2.

Господарі мали можливість, щоби вирвати перемогу, але після удару Патуляка мяч влучив у стійку.

ФК «Куликів-Білка» – ФК «Самбір-Нива-2» – 2:2 (0:1).

Голи: Білий (56), Кобак (66). – Напуда (43), Довбецький (60).

ФК «Самбір-Нива-2»: Віталій Жупанський, Олександр Герега, Дмитрій Скочеляс (Максим Пежинський, 46), Богдан-Юліан Вишинський (Володимир Матусевич, 46), Владислав Климак (Василь Танчак, 59), Віталій Михайлів, Марко Кицун (Максим Вапенський, 73), Назар Янчишин (Богдан Бідзінський, 85), Микита Михайленко (Олег Строцький, 86), Максим Вадовський, Валентин Напуда (Денис Довбецький, 46).

У третьому турі 12 листопада «Самбір-Нива-2» прийматиме івано-франківську «Реверу 1908», а у четвертому 17 листопада гратиме в гостях із ФК «Вільхівці».