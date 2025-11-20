ФК «Самбір–Нива-2» здобув перемогу з мінімільним рахунком

12 листопада у вісімнадцятому турі другої ліги групи А тернопільський ФК «Самбір-Нива-2» зустрічався на виїзді із чернівецькою «Буковиною-2», яка провела номінально домашній поєдинок у Кам’янці-Подільському.

Перший тайм проходив у повільному темпі, було багато сумбурної гри і мало небезпечних моментів. За такох в’язкої гри самбірсько-тернопільські футболісти досить несподівано відкрили рахунок. На 38-й хвилині після подачі з кутового від Максима-Любомира Шути захисник тернополян Мар’ян Бац залишився без опіки на дальній стійці і головою замкнув передачу партнера – 0:1.

Після пропущеного м’яча чернівецькі футболісти побігли відігруватися і ще навіть створили два напівмоменти, але не змогли ними скористатися. Тож перша части зустрічі завершилася мінімальною перемогою «Самбора–Ниви-2».

У другому таймі футболісти «Буковини-2» заграли активніше і мали непогані моменти, щоби зрівняти рахунок. Гості також не відсиджувалися в обороні, а намагалися гостро контратакувати. Непоганий момент щоби збільшити рахунок мали Андрій Дем’янчук з Максимом Крамарчуком. На 84-й хвилині, після удару Владислава Мендрука і сейву вортаря чернівецької команди, Максим Пежинський першим опинився на підборі й точним ударом відправив м’яч у сітку воріт – 0:2.

Наприкінці зустрічі обидві команди створили ще кілька небезпечних моментів, один з яких закінчився результативно. Після удару Артема Іліки по воротах тернопільської команди, Єгор Князєв на четвертій доданій хвилині до основного часу вдало зіграв на добиванні й відправив м’яч у сітку після відскоку від перекладини. Тож у підсумку – 1:2 на користь «Самбора–Ниви-2».

Після цього поєдинку «Самбір-Нива-2» здобула три очки і з 31-м заліковим пунктом впевнено продовжує займати третю сходинку турнірної таблиці.

Старший тренер ФК «Самбір-Нива-2» Роман Марич у післяматчевому коментарі зазначив: «Перші хвилини матчу були непростими – перевага була на боці «Буковини-2». Забили хороший м’яч після стандартів, коли відзначився Бац. Потім суперник перебудувався на гру в три захисники, з’явилися вільні зони в обороні, і ми добре цим скористалися – Пежинський забив другий гол. У кінцівці зустрічі трохи втратили концентрацію: при своєму ауті пропустили, але загалом гра була цікавою, сподіваюся, і для вболівальників також. Ще раз хочу подякувати хлопцям за відповідальність і за результат, який ми здобули по грі».

ФК «Буковина-2» – «Самбір-Нива-2» – 1:2 (0:1).

Голи: М. Бац (38), М. Пежинський (84). – Є. Князєв (90+4).

«Самбір–Нива-2»: Артем Борис, Мар’ян Бац, Максим-Любомир Шута, Андрій Дем’янчук, Володимир Матусевич, Богдан Бідзінський, Вадим Садовнік, Максим Пежинський (Олександр Хомишак, 93), Назар Ващишин(Дмитро Дударєв, 66), Владислав Мендрук, Максим Крамарчук(Юрій Болюк, 87). Старший тренер – Роман Марич.

У дев’ятнадцятому турі 17 листопада «Самбір-Нива-2» прийматиме аутсайдера турнірної таблиці одеську «Реал-Фарму».