ФК «Самбір–Нива-2» здобув перемогу та зіграв внічию

17 листопада у дев’ятнадцятому турі другої ліги групи А тернопільський ФК «Самбір-Нива-2» приймав аутсайдера турнірної таблиці одеську «Реал-Фарму», а 23 листопада у двадцятому турі зустрічався на виїзді із стрийською «Скалою 1911».

У понеділок «Самбір-Нива-2» здобув переконливу перемогу над одеситами.

Господарі на початку першого тайму заволоділи територіальною ініціативою, гості натомість оборонялися. На 18-й хвилині після передачі від Бідзінського Відзначився Владислав Мендрук, влучно пробивши у верхній кут воріт «Реал-Фарми» – 1:0.

Футболісти «Самбора–Ниви-2» продовжували атакувати могли подвоювати рахунок Максим Крамарчук, знову той самий Мендрук, який влучив у поперечину. На 33-й хвилині після передачі Богдана Бідзінського Максим Крамарчук обіграв воротаря одеситів і забив у порожні ворота – 2:0.

У другому таймі «Самбір–Нива-2» продовжував домінувати на футбольному полі і довів рахунок до розгроманого. Спочатку на 64-й хвилині вдруге відзначився Мендрук і він же втретє на 80-й хвилині, вдало зігравши на добиванні після удару Пежинського, встановив остаточний рахунок – 4:0.

«Самбір-Нива-2» – ФК «Реал Фарма» – 4:0 (2:0).

Голи: В. Мендрук (18, 64, 80), М. Крамарчук (33).

«Самбір–Нива-2»: Артем Борис (Остап Доброштан, 75), Володимир Матусевич, Максим-Любомир Шута, Назар Ващишин (Ілля Матійчак, 69), Вадим Садовнік, Богдан Бідзінський (Олександр Хомишак, 75), Андрій Дем’янчук, Дмитро Макаров (Дмитро Дударєв, 62), Максим Пежинський, Владислав Мендрук, Максим Крамарчук (Юрій Болюк, 69). Старший тренер – Роман Марич.

У неділю «Самбір–Нива-2» у Стрию зіграв внічию із «Скалою 1911». Гості упродовж всього поєдинку вели в рахунку, але переможний результат, на жаль, не утримали.

На 16-ій хвилині матчу Андрій Дем’янчук із лівого флангу увірвався у штрафну площу, змістився в центр і пробив низом у кут воріт стриян – 0:1. Перша половина зустрічі так і завершилася мінімальною перевагою тернопільсько-самбірських футболістів.

У дугому таймі господарі поля намагалися відігратися. І у компенсований до другого тайму час Роман Николишин скинув м’яча на правий край карного майданчика, й Олександр Фетько влучно пробив у дальній нижній кут – 1:1.

ФК «Скала 1911» – «Самбір-Нива-2» – 1:1 (0:1).

Голи: А. Дем’янчук (16). – О. Фетько (90+3).

Після 18 поєдинків «Самбір–Нива-2» із 35 очками займає третю сходинку турнірної таблиці.

У 21 турі 29 листопада «Самбір-Нива-2» прийматиме ФК «Лісне» (Київ).