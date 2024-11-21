ФК «Самбір-Нива-2» завершив свої виступи у турнірі ПФЛ

12 і 17 листопада відбувся 3-й та 4-й тури відкритого турніру професійної футбольної ліги (ПФЛ). У четвер тернопільський ФК «Самбір-Нива-2» приймав івано-франківську «Реверу 1908», а у неділю грав в гостях із ФК «Вільхівці».

У минулий четвер перший тайм поєдинку пройшов за переваги «Ревери 1908». На 19-й хвилині Шостак вийшов на ударну позицію і від захисника м’яч відскочив у ближній кут – 0:1. За три хвилини гості подвоїли рахунок. Угринюк перехопив пас суперника на своїй половині, розігрався з Шостаком і після пасу на хід пробив повз воротаря господарів – 0:2.

Тернопільські футболісти намагалася змінити хід поєдинку і наприкінці першого тайму їм вдалося відквитати один м’яч. Після подачі від Матусевича, Марко Кицун з близької відстані пробив у ближній кут – 1:2.

У другому таймі команди демонстрували відкритий футбол. Спочатку на 57-й хвилині Валентин Напуда зрівняв рахунок – 2:2. А вже у компенсований час, після подачі Владислава Климака, відзначився Денис Голуб – 3:2.

ФК «Самбір-Нива-2» – ФК «Ревера 1908» – 3:2 (1:2).

Голи: Кицун, 45, Напуда, 57, Голуб, 90+2. – Шостак, 19, Угринюк, 22.

Самбір-Нива-2: П. Ріпак, В. Матусевич (В. Климак, 46), О. Герега, Д. Скочеляс, В. Танчак (Б.-Ю. Вишинський, 46), Б. Бідзінський, М. Михайленко (М. Вадовський, 67), М. Кицун (Н. Янчишин, 84), М. Пежинський (Ю. Михайлів, 84), В. Мендрук (Д. Довбецький, 46), В. Напуда (Д. Голуб, 70). Запасні: О. Строцький, М. Вапенський, П. Стефанюк.

У неділю, «Самбору-Ниві-2» щоби принаймні поборотися за 2-е друге місце турнірної таблиці, яке б дозволило вийти з групи і позмагатися за бронзові нагороди відкритого турніру, потрібно було перемагати закарпатський ФК «Вільхівці». Але господарі провівши по голу у кожному із таймів здобули перемогу над тернополянами – 2:0.

«Вільхівці» відкрили рахунок на 12-ій хвилині поєдинку, коли влучного удару по воротах гостей завдав Шестаков. А у компенсований арбітром час «крапку» у протистоянні встановив Горенко.

Тернопільська команда, для якої ця гра була останньою в цих змаганнях, набравши у чотирьох поєдинках 4 очки, завершила участь у груповому турнірі.

ФК «Вільхівці» – ФК «Самбір-Нива-2» – 2:0 (1:0).

Голи: Шестаков (12), Горенко (90+5).