ФК «Самбір-Нива-2» стартував у відкритому турнірі ПФЛ

2 листопада відбувся 1-й тур відкритого турніру професійної футбольної ліги (ПФЛ) для команд клубів другої ліги, які ухвалили рішення взяти в ньому участь (дев’ять команд 2-ї ліги ПФЛ та одна з найкращих аматорських команд Черкащини – «Карбон»).

У суботу Тернопільський ФК «Самбір-Нива-2» приймав стрийську «Скалу 1911».

Гості вирвали перемогу на останніх хвилинах поєдинку, двічі вразивши ворота ФК «Самбір-Нива-2». Спершу на 87-ій хвилині поєдинку з пенальті забив Р. Николишин – 1:0, а у компенсований час І. Цуркан подвоїв перевагу стрийської команди – 2:0.

ФК «Самбір-Нива-2» – ФК «Скала 1911» – 0:2 (0:2).

Голи: Николишин (87 з пен.); Цуркан (90+2).

«Самбір-Нива-2» (стартовий склад): Віталій Жупанський, Олександр Герега, Дмитрій Скочеляс, Володимир Матусевич, Владислав Климак, Віталій Михайлів, Марко Кицун, Денис Довбецький, Максим Вадовський, Максим Пежинський, Валентин Напуда.

До речі, учасників відкритого турніру ПФЛ поділено на дві групи за територіальним принципом де вони зіграють в одне коло.

Суперникамии «Самбір-Нива-2» у групі «А» стали: «Ревера 1908», «Вільхівці», «Куликів-Білка» та «Скала 1911».

Розклад наступних матчів «Самбір-Нива-2»: 7 листопада, «Куликів-Білка» – «Самбір-Нива-2»; 12 листопада, «Самбір-Нива-2» – «Ревера 1908»; 17 листопада, «Вільхівці» – «Самбір-Нива-2»; 22 листопада, «Самбір-Нива-2» – пропускає поєдинок.

Колективи, які посядуть у групах перші місця, зустрінуться у фіналі. Команди, які у групах будуть другими, зійдуться в матчі за третє місце. Вирішальні поєдинки складатимуться з однієї гри на нейтральному полі.

Щодо дат проведення фінального матчу та поєдинку за третє місце, то орієнтовно це 29-30 листопада.