14 жовтня на стадіоні села Озерна відбувся фінальний поєдинок Ліги чемпіонів Тернопільщини сезону-2021/22. Переможець двох попередніх сезонів ФК «Плотича» (Білецька громада) зазнав розгромної поразки від «Говерли» з с. Дубівці (Байковецька громада) – 0:4.

Нагадаємо, на груповій стадії змагань, яка відбулася восени 2021 року, обидва колектив виграли свої групи (відповідно С та D) та стадії плей-оф, ФК «Плотича» здолав ФК «Гайворонка», а «Говерла» – «Вікторію» з Великих Бірок.

ФК «Плотича» – «Говерла» (Дубівці) – 0:4 (0:3).

ФК «Плотича»: Гарас, Біловус-к (Юнаков, 58), Оконський, Ант. Гринченко, Кормило, Марценюк (Намуйлик, 46), Жига (Гоцалюк, 69), Козелко (Ждаха, 80), Фарботняк (Фурда, 58), Сливка, Шелія (Демчук, 68).

«Говерла»: Заєц, Процик, Квятковський (Шиптицький, 79), Молінський (Міщук, 89), Гнатишин-к, Качка (Дзюба, 66), Дума, Кохан, Богач, Кандибал (Вовк, 77), Руденький.

Голи: Андрій Богач (15), Данило Кандибал (33), Василь Молінський (38, 66).

Нагородження переможців і фіналістів Ліги чемпіонів Тернопільщини проводили представники Асоціації футболу Тернопільщини Іван Сокіл та Едуард Карапетян, а також голова Озернянської громади Назар Романів.

Земляків з перемогою привітав перший заступник сільського голови Байківців Микола Дума: