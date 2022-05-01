Від початку вторгнення московської орди тернопільські спортсмени – біатлоністи Дмитро Підручний, Анастасія Меркушина та інші – вступили до лав ЗСУ. А футболісти тернопільської «Ниви» допомагають виготовляти м‘ясні консерви, при БК «Тернопіль» створили вже відомий на всю Україну благодійний фонд «Тернопіль», який активно допомагає не лише ЗСУ, а й тимчасово переселеним особам.

Намагаються від них не відставати й у ФК «Агрон» (Великогаївська громада). Нещодавно з їх ініціативи було проведено благодійний аукціон на підтримку ЗСУ, під час якого на купівлю автомобіля для українських воїнів зібрали 100 тис. грн. І ось за підтримки президента ФК «Агрон» Юрія Березовського було придбано і передано військовикам автомобіль Honda CR-V 2000, у який помістили й продукти харчування.