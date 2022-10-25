Визначились шість фіналістів Дитячо-юнацької футбольної ліги Тернопільської області у віковій групі U-15. За результатами зональних змагань до фіналу потрапили команди, які посіли 1-2 місця у своїх групах.
Результати зональних ігор у віковій групі U-15:
Перший ігровий день (04.10)
м. Скалат
1) «Чемпіон» Тернопіль- ДЮСШ Скалат – 3:0
2) ТОДЮСШ з л.в.с. –«Зоря» Хоростків – 1:1
3) ДЮСШ Скалат – Теребовлянська ТГ – 1:2
4) «Зоря» Хоростків – «Чемпіон» Тернопіль – 0:6
5) Теребовлянська ТГ – ТОДЮСШ з л.в.с. – 1:2
Другий ігровий день (18.10)
м. Скалат
6) Скалат – Хоростків – +:-
7) Чемпіон – Теребовля – 3:0
8) ТОДЮСШ з л.в.с.- Скалат – -:+
9) Хоростків – Теребовля – -:+
10) Чемпіон –ТОДЮСШ з л.в.с. – +:-
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|1
|«Чемпіон» Тернопіль
|4
|4
|0
|0
|12:0
|12
|2
|Теребовлянська ТГ
|4
|2
|0
|2
|5:5
|6
|3
|ДЮСШ Скалат
|4
|2
|0
|2
|7:5
|6
|4
|ТОДЮСШ з л.в.с. Копичинці
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|5
|«Зоря» Хоростків
|4
|0
|1
|3
|1:13
|1
Перший ігровий день (04.10)
с. Товстолуг (Великогаївська ТГ)
1) В. Гаївська ТГ – «ФК Біскупа» – 2:0
2) ДЮСШ Збараж – ДЮСШ Козова – 5:0
3) «ФК Біскупа» – «Чемпіон» Озерна – 2:2
4) В.Гаївська ТГ – ДЮСШ Збараж – 0:2
5) «Чемпіон» Озерна – ДЮСШ Козова – 1:0
Другий ігровий день (18.10)
с. В. Гаї (18.10)
6) Озерна – В.Гаї – 2:1
7)Козова – ФК Біскупа – -:+
8) Збараж – Озерна – 4:0
9) Козова – В.Гаї – -:+
10) ФК Біскупа – Збараж – 0:3
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|1
|ДЮСШ Збараж
|4
|4
|0
|0
|14:0
|12
|2
|«Чемппіон» Озерна
|4
|2
|1
|1
|5:7
|7
|3
|Великогаївська ТГ
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|4
|«ФК Біскупа»
|4
|1
|1
|2
|5:7
|4
|5
|ДЮСШ Козова
|4
|0
|0
|2
|0:12
|0
м. Підгайці
1) «ОДЮСШ Коропець» Підгайці – ДЮСШ Бережани – 3:0
2) В. Глибочок – Підгайці – 2:0
3) ФК «Микулин» – В.Глибочок – 2:1
4) Підгайці – ФК «Микулин» – 4:0
5) ФК «Микулин» – ДЮСШ Бережани – 6:0
6) ДЮСШ Бережани – В.Глибочок – 0:5
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|1
|«ОДЮСШ Коропець» Підгайці
|3
|2
|0
|1
|7:2
|6
|2
|Великий Глибочок
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|3
|ФК «Микулин» Микулинецька ТГ
|3
|2
|0
|1
|8:5
|6
|4
|ДЮСШ Бережани
|3
|0
|0
|3
|0:14
|0
Фінальна частина Дитячо-юнацької футбольної ліги Тернопільської області у віковій групі U-15 за участю шести команд відбудеться 27 жовтня у смт Озерна.