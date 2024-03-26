Фільм режисера з Тернопільщини – претендент на одну з номінацій кінопремії “Золота Дзиґа”

Інформацію на власній сторінці у Фейсбуці оприлюднив знаний журналіст, кінорежисер з Тернопільщини, а заодно добрий друг газети “Свобода” Михайло Ухман. Михайло повідомив, що їхній художній фільм – Шлях поколінь, претендент на одну із номінацій VIII Національної Кінопремії “Золота Дзиґа”!

Ми вже неодноразово писали у про Михайла і про його творчі здобутки. Нагадаємо, що фільм збирав сотні тисяч українців як у кінотеатрах країни, так і за кордоном.

Ми єдині, хто знімав художнє кіно в зоні бойових дій за 18 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька…

В зйомках фільму приймали бійці одного із розвідувальних батальйонів ЗСУ зі своєю технікою і зброєю. До речі – ці воїни досі на фронті і знищують ворога. Ми знімали без державної підтримки, лишень з допомогою меценатів, діаспори і небайдужих громадян.