Фейкова матеріальна допомога: на Тернопільщині орудують шахраї

Однією з найпопулярніших шахрайських схем є пропозиції отримання грошової допомоги від банку або міжнародних організацій. За одну добу від такої афери потерпіли шестеро жителів Тернопільщини, повідомляють правоохоронці.
Зловмисники розсилають такі повідомлення в різні чати соціальних мереж. Довірливі люди переходять за посиланнями, де їм необхідно заповнити анкету з особистими даними та реквізитами банківських карток.
Спочатку все виглядає доволі переконливо, однак через деякий час, можливо навіть через декілька днів або тижнів, з електронного гаманця починають зникати кошти.
Постраждалі звернулися до правоохоронців із заявами про викрадення грошей з банківських рахунків. Загальна сума, привласнена шахраями, понад 38 000 гривень.
Один із потерпілих розповів, що після нарахування зарплати зайшов до мобільного застосунку банку й виявив списання усіх грошей, хоча на той час не проводив жодних операцій.
Працівники поліції з’ясували, що напередодні він оформив заявку на отримання матеріальної допомоги, оголошення про яку побачив у будинковому чаті. Далі перейшов за вказаним покликанням і ввів конфіденційні дані банківської картки на шахрайському ресурсі, що й призвело до втрати коштів.
За усіма фактами шахрайства дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочинів.
Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.