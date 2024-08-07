Фартушки жовті, а серце – гаряче

Час начебто невеликий, але зроблено багато. За чотири роки 100 волонтерів здійснили понад 200 виїздів і у жовтих фартушках щоразу роздавали 150-180 порцій їжі потребуючим.

Тернополяни знають “Жовтий фартух” , як спільноту людей, які щонеділі роздають безкоштовні обіди людям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

Щонеділі з 10 години ранку на вулиці Медовій, 5 у Тернополі з’являється жовтий намет, до якого вишикується черга з тих, хто цього потребує, аби отримати комплексний обід.

Безкоштовний вуличний ресторан у центрі міста на дві години стає для когось місцем, де нагодують смачною, гарячою їжею, для інших – місцем, де можна перекинутись добрим словом.

Його метою є допомогти продуктами харчування людям, котрі опинилися у важкій ситуації. У команді є професійна кухарка, яка готує гарячі обіди – перше, друге, гарніри і десерти; водії, котрі привозять все необхідне на точку роздачі; волонтери, які одягають жовті фартухи і роздають гарячі обіди. А також люди, які вносять пожертви на проект.

Варто згадати постійних партнерів проєкту – EuroVoda, Молокія, БФ Тернопіль, Бункер С-3, Склад Тернопіль, Svitlana Sun, Євген Ворнік, Марія Хіта, Тарас Савчук , Оксана Голуб, Ігор Колодюк та інші.

Галина САВЧУК