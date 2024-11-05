Епідситуація на Тернопільщині: скоротилася захворюваність на грип і ГРВІ

На Тернопільщині зменшилась кількість хворих на грип і ГРВІ, порівняно із минулим тижнем. Епідеміологи пов’язують цю тенденцію із канікулярним періодом у школах.

Порівняно із попереднім періодом на Тернопільщині простежується зниження захворюваності серед дітей на 16,8%, школярів – на 24,3%, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Втім, кількість госпіталізованих хворих залишається на рівні попереднього тижня – 114 осіб.

«За останній тиждень кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 11,5%: 3536 випадків проти 3993. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 58,7%, школярів – 58,3% від усіх захворілих дітей.

Також за звітний тиждень зареєстровано 20 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,6% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ та більше від минулого тижня на 5,2%: 20 випадків проти 19. З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 10%. За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано.

З початку епідсезону зареєстровано 2 летальних випадки внаслідок COVID-19 серед осіб старше 65 років, не щеплені проти COVID-19 протягом останніх 12 міс».