Епідситуація на Тернопільщині: кількість госпіталізованих зросла на чверть

Інформуємо про результати моніторингу за грипом, ГРВІ та COVID-19 на Тернопільщині станом на 15.04.2024 року. За останній тиждень кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем знизилась на 7,3% (3307 випадків проти 3567), розповіли у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень (08.04.–14.04.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем знизилась на 7,3% (3307 випадків проти 3567). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 55,2% (1826 ос.), школярів – 58,1% від усіх захворілих дітей (1061 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 7%, серед школярів – на 14,5%. Госпіталізовано за звітний тиждень 111 осіб, із них 48 дітей (43,2%). Кількість госпіталізованих збільшилась на 26,1%.

За тиждень зареєстровано 23 випадки захворювання на COVID-19, що складає 0,7% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше від минулого тижня в 3,3 рази (23 випадки проти 7).

За останній тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19.