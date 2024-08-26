Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 27 серпня

У вівторок, 27 серпня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00 4 черга

00:00-02:00 5 черга

00:00-03:00 6 черга

01:00-04:00 1 черга

02:00-05:00 2 черга

03:00-07:00 3 черга

04:00-08:00 4 черга

05:00-09:00 5 черга

06:00-10:00 6 черга

07:00-11:00 1 черга

08:00-12:00 2 черга

09:00-13:00 3 черга

10:00-14:00 4 черга

12:00-16:00 5 черга

13:00-17:00 6 черга

14:00-18:00 1 черга

15:00-19:00 2 черга

16:00-20:00 3 черга

17:00-21:00 4 черга

18:00-22:00 5 черга

19:00-23:00 6 черга

20:00-24:00 1 черга

22:00-24:00 2 черга

23:00-24:00 3 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.