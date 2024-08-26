Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 27 серпня

У вівторок, 27 серпня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
00:00-01:00 4 черга
00:00-02:00 5 черга
00:00-03:00 6 черга
01:00-04:00 1 черга
02:00-05:00 2 черга
03:00-07:00 3 черга
04:00-08:00 4 черга
05:00-09:00 5 черга
06:00-10:00 6 черга
07:00-11:00 1 черга
08:00-12:00 2 черга
09:00-13:00 3 черга
10:00-14:00 4 черга
12:00-16:00 5 черга
13:00-17:00 6 черга
14:00-18:00 1 черга
15:00-19:00 2 черга
16:00-20:00 3 черга
17:00-21:00 4 черга
18:00-22:00 5 черга
19:00-23:00 6 черга
20:00-24:00 1 черга
22:00-24:00 2 черга
23:00-24:00 3 черга
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.