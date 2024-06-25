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Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 26 червня

25.06.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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26 червня на Тернопільщині з з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово. 

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“З 17:00 до 23:00 години обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки 7 масованих атак росіян по енергооб’єктах, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-02:00  1 черга
00:00-01:00  2 черга
01:00-03:00  3 черга
02:00-05:00  6 черга
03:00-06:00  4 черга
05:00-08:00  5 черга
06:00-09:00  2 черга
08:00-10:00  1 черга
09:00-12:00  3 черга
10:00-13:00  6 черга
12:00-15:00  4 черга
13:00-16:00  5 черга
15:00-18:00  2 черга
16:00-19:00  1 черга
17:00-20:00  3 черга
18:00-21:00  6 черга
19:00-22:00  4 черга
20:00-23:00  5 черга
21:00-23:00  2 черга
22:00-24:00  1 черга
23:00-24:00  3 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.

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Теги: Тернопільська область, актуально, графік вимкнення електроенергії, вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго"

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