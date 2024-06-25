Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 26 червня

26 червня на Тернопільщині з з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
“З 17:00 до 23:00 години обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки 7 масованих атак росіян по енергооб’єктах, – йдеться у повідомленні.
Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
00:00-02:00 1 черга
00:00-01:00 2 черга
01:00-03:00 3 черга
02:00-05:00 6 черга
03:00-06:00 4 черга
05:00-08:00 5 черга
06:00-09:00 2 черга
08:00-10:00 1 черга
09:00-12:00 3 черга
10:00-13:00 6 черга
12:00-15:00 4 черга
13:00-16:00 5 черга
15:00-18:00 2 черга
16:00-19:00 1 черга
17:00-20:00 3 черга
18:00-21:00 6 черга
19:00-22:00 4 черга
20:00-23:00 5 черга
21:00-23:00 2 черга
22:00-24:00 1 черга
23:00-24:00 3 черга
Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.
Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.