Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 15 липня

На Тернопільщині 15 липня з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень, – повідомляють енергетики.
Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:
00:00-02:00 2 черга
00:00-03:00 5 черга
00:00-04:00 1 черга
02:00-07:00 3 черга
03:00-08:00 6 черга
04:00-09:00 4 черга
07:00-11:00 2 черга
08:00-12:00 5 черга
09:00-13:00 1 черга
11:00-14:00 3 черга
12:00-15:00 6 черга
13:00-17:00 4 черга
14:00-18:00 2 черга
15:00-19:00 5 черга
16:00-20:00 1 черга
17:00-21:00 3 черга
18:00-22:00 6 черга
19:00-23:00 4 черга
20:00-24:00 2 черга
21:00-24:00 5 черга
22:00-24:00 1 черга
23:00-24:00 3 черга
Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.
На Тернопільщині автобус з паломниками потрапив у ДТП: близько 30-ти людей доправили до лікарень області