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Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 15 липня

14.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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На Тернопільщині 15 липня з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень, – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-02:00  2 черга

00:00-03:00  5 черга

00:00-04:00  1 черга

02:00-07:00  3 черга

03:00-08:00  6 черга

04:00-09:00  4 черга

07:00-11:00  2 черга

08:00-12:00  5 черга

09:00-13:00  1 черга

11:00-14:00  3 черга

12:00-15:00  6 черга

13:00-17:00  4 черга

14:00-18:00  2 черга

15:00-19:00  5 черга

16:00-20:00  1 черга

17:00-21:00  3 черга

18:00-22:00  6 черга

19:00-23:00  4 черга

20:00-24:00  2 черга

21:00-24:00 5 черга

22:00-24:00 1 черга

23:00-24:00 3 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

 

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Теги: Тернопільська область, актуально, графік вимкнення електроенергії, вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго"

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