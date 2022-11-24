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Електропостачання відновлено у третині населених пунктів Тернопільської області

24.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Громади Тернопільщини

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Станом на вечір, 24 листопада, електропостачання є у третині населених пунктів області. Частково заживлений обласний центр.

У Тернопільській області стабілізують роботу енергетичної системи, після вчорашнього ракетного обстріліу. Споживачів краю поступово підключають до мережі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Він зазначив, що першочергово підключають до електропостачання об’єкти критичної інфраструктури.

“Просимо зберігати спокій. Фахівці роблять все можливе, аби світло було у кожній оселі”, – повідомив Володимир Труш.

Нагадаємо, раніше міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив про ситуацію у місті та заявив, що тернополянам варто бути готовими до можливих екстрених вимкнень електропостачання.

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, надал, суспільство, Труш, відновлення електропостачання

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