Електромобілі без пільг: як зміниться ринок з 2026 року

Уже з початку нового року українці знову платитимуть податки при купівлі електромобілів — Кабінет Міністрів не підтримав продовження дії пільг на їхнє розмитнення. Так завершується семирічний період, протягом якого електрокари ввозили до України без мита та ПДВ. Запроваджені ще у 2017 році податкові преференції стали предметом жвавої дискусії серед парламентарів, урядовців та автомобілістів. Центр громадського моніторингу та контролю розповідає детальніше.

Прогнози Нацбанку

За підрахунками Національного банку, у 2025 році обсяг імпорту електромобілів до України може перевищити 2 млрд доларів. На початку року українці в середньому завозили електрокарів на суму 120 млн доларів на місяць. “Однак вже з травня цей показник відчутно зріс, сягнувши в середньому 200 млн доларів США на місяць. Якщо така тенденція збережеться, то імпорт у 2025 році може перевищити 2 млрд дол. США (порівняно з 1,3 млрд дол. США у 2024 році)”, — прокоментували в НБУ виданню “Економічна правда”.

Історія “нульового” розмитнення

Пільги на ввезення електромобілів, які передбачають звільнення ввезених електроавто від сплати ПДВ (20%) та мита (10%) Україна запровадила наприкінці 2017 року. Послаблення мали працювати лише рік, але цей термін неодноразово продовжували. Напередодні Верховна Рада підтримала у першому читанні правку Дмитра Разумкова до проєкту Закону про Державний бюджет на 2026 рік, якою пропонували продовжити дію пільги ще на рік. Проте відповідне рішення має голосуватися окремим законом про внесення змін до Податкового кодексу, тому уряд не врахував цієї правки у бюджеті.

Вигода та збитки

Прихильники продовження пільг, зокрема автор правки до Держбюджету Дмитро Разумков, вважають, що пільговий режим сприяє розвитку ринку та зменшує залежність від пального. Вони пропонували залишити послаблення ще на рік, але з можливим запровадженням компенсаторних механізмів. Йдеться, зокрема, про введення дорожнього збору, оплату за спожиту кіловат-годину батареї або розрахунок плати залежно від потужності автомобіля.

Противники продовження пільг наголошують на величезних втратах для державного бюджету від “нульового” розмитнення “зелених” авто. Так голова податкового комітету Данило Гетманцев зазначив , що у 2025 році держава недоотримала 14,5 млрд грн податків. А директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн певен, що ситуація із втратами ще критичніша. “У 2025 році втрати через пільгове розмитнення сягнуть 30 млрд грн, дотації держави на електрику для “електричок” — 2 млрд грн, втрати від акцизів на пальне — 5 млрд грн. За останні два роки втрати бюджету становлять понад 60 млрд грн!!! Кожному покупцю “електрички” вартістю 1 млн грн держава прощає 420 тис. грн! 10 тисяч доларів!!! Це вартість половини нового пікапу для військових!” — написав Куюн на своїй сторінці у соцмережі.

Скільки електрокарів в Україні

Пільги на розмитнення електроавто за 7 років справді стимулювали ріст електротранспорту в Україні. Як зазначає директор інформаційної групи AUTO-Consulting Олег Омельницький, на “електрички” припадає 2,7-2,9% від всього автопарку українців. Таким чином, наша країна входить до лідерів за часткою електрокарів у Європі. За даними Сергія Куюна, попереду нас лише скандинавські країни, де кількість “зелених” авто іноді сягає третини від усіх транспортних засобів, а також Франція (4%) та Німеччина (3%). Себто, йдеться про найбагатші європейські країни, де немає війни.

Майбутнє ринку

Незважаючи на очікуване скорочення імпорту електроавто після 2025 року, електромобілі вже зайняли помітну частку на українському ринку. У вересні вони вперше стали найпопулярнішими серед нових авто — на них припала третина продажів. За оцінками фахівців, навіть після повернення ПДВ і мита електромобілі залишатимуться привабливими для покупців.

“Якщо зараз китайський кросовер VW ID.4 коштує на $21 тис. дешевше за “дизельний” VW Tiguan, то після повернення ПДВ й мита буде дешевшим на $11 тис.”, — переконаний директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн.