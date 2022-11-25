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Екстрені аварійні вимкнення електроенергії застосовуватимуться Тернопільській області 25 листопада

25.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф

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ВАТ «Тернопільобленерго» 25 листопада продовжує застосовувати екстрені аварійні вимкнення в Тернопільській області.

У зв’язку з важкою ситуацією, яка склалася в об’єднаній енергетичній системі України після масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі країною агресором, ВАТ «Тернопільобленерго» сьогодні продовжує застосовувати екстрені аварійні вимкнення в Тернопільській області.

Графіки погодинних вимкнень сьогодні, 25 листопада, не діють. Це означає, що поки що енергетики не можуть повідомити споживачам точну годину вимкнення та період на який вимикають електропостачання.

Автор: Роман Васильович

Мітки: електроенергія, вимкнення електроенергії

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