Експоліцейського з Тернопільщини затримали у Лондоні за сексуальне насильство в метро

У Великій Британії суд засудив українця Андрія Старовойтова до 12 місяців громадського ув’язнення та зобов’язав виплатити компенсацію за сексуальне насильство над жінкою. Міністерство внутрішніх справ країни планує домогтися його депортації.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на судовий реєстр Великої Британії.

Деталі інциденту

26 жовтня Андрій Старовойтов у черзі до вбиральні на станції метро підійшов до жінки ззаду та без її дозволу торкнувся інтимних зон. Потерпіла розповіла, що чоловік стояв позаду, і коли вона обернулася, він дивно усміхнувся, після чого схопив її. Інші люди на станції викликали поліцію та не дали зловмиснику втекти.

Інцидент зафіксували камери спостереження на станції метро.

Адвокатка Андрія Старовойтова, Тереза Хендрікс, заявила, що напад відбувся через те, що він був напідпитку та засмучений нібито загибеллю знайомого під час війни Росії проти України. За її словами, сім’я Старовойтова приїхала до Великої Британії за програмою возз’єднання сімей.

Рішення суду

Суд призначив Андрію Старовойтову: 12 місяців громадського ув’язнення, 15 днів реабілітаційних заходів, 80 годин неоплачуваної роботи, виплату судових витрат у розмірі 325 фунтів стерлінгів, компенсацію потерпілій 500 фунтів та додаткові 114 фунтів.

Також чоловіка внесли до списку осіб, які скоїли сексуальне насильство.

Депортація

Британське МВС заявило, що намагатиметься отримати рішення про депортацію Старовойтова. “Коли іноземні громадяни скоюють серйозні злочини в нашій країні, ми завжди робитимемо все можливе, щоб їх депортувати”, — повідомив речник відомства.

Додаткова інформація

Старовойтов виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він має троє дітей і дружину Ірину. До переїзду до Великої Британії працював у поліції Тернополя.