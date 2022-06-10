Західні області України з початку повномасштабного вторгнення зі сторони російської федерації прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Багато переселенців адаптувалися до життя в нових територіальних громадах та готові там працевлаштуватися. Саме про особливості працевлаштування внутрішньо переміщених осіб говорили на інформаційній сесії представники громад Тернопільщини, Рівненщини та Прикарпаття.

Подію організували у регіональному офісі «U-LEAD з Європою» у Тернопільській області. З фахівцями громад працювали Наталія Баланюк, радниця з питань децентралізації та місцевого самоврядування Регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» у Миколаївській області та Оксана Швець, радниця з питань муніципальних фінансів та управління Регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» у Івано-Франківській області.

«Органи місцевого самоврядування продовжують виконувати свої основні функції, до яких додалося чимало нової роботи. Одним із таких напрямків є сприяння внутрішньо переміщеним особам у працевлаштуванні та наданні актуальної інформації про можливості від держави», — зазначила Наталія Онищук, керівниця регіонального офісу U-LEAD у Тернопільській області.

На Тернопільщині кількість ВПО поступово зменшується. За офіційною інформацією в області перебувало більше 92 тис. внутрішньо переміщених осіб, зараз — 82 тис. Офіційний статус безробітного отримали 665 осіб за числа внутрішньо переміщених, тому тема їхнього працевлаштування стає дедалі актуальнішою.

У ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зазначається, що для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи забезпечується реалізація прав на зайнятість та інші види державної підтримки.

Перереєстрація безробітних, яких у подальшому було зареєстровано як внутрішньо переміщені особи, здійснюється державною службою зайнятості за місцем перебування фактичного проживання особи.

«Рішення про надання статусу безробітного або відмову в наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізніше сьомого календарного дня з дня подання особою. З рішенням про надання або відмову в наданні статусу безробітного, визначення розміру і строку виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, особа ознайомлюється під час відвідування кар’єрного радника», — розповіла Наталія Баланюк, радниця з питань децентралізації та місцевого самоврядування Регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» у Миколаївській області.

Внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася, у разі неможливості продовження роботи за попереднім місцем проживання для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин. Така заява має бути надіслана громадянином роботодавцю рекомендованим листом. У разі припинення приймання поштових відправлень на території адміністративно-територіальної одиниці, така заява подається до відповідного районного, міськрайонного, міського, районного у місті центру зайнятості за місцем проживання ВПО.

Призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам, які не мають документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності чи заробітну плату, здійснюється на підставі відомостей, наявних у державних реєстрах. До отримання таких відомостей, допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів.

Оксана Швець розповідала про порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Також експертка презентувала можливості для ВПО у започаткуванні власної справи, включаючи відкриття ФОП або перереєстрацію бізнесу.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.