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Екс-очільника військового комісаріату Тернопільщини підозрюють у незаконному переправленні призовників за кордон

18.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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Екс-керiвнику самостiйного вiддiлу районного комiсарiату Тернопiльського обласного вiйськового комiсарiату повiдомлено про підозру.

За процесуального керiвництва Спецiалiзованої прокуратури у сферi оборони Офiсу Генерального прокурора йому iнкримiновано незаконне переправлення осiб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України), повідомляє сайт Тернополяни.

За даними слiдства, пiдозрюваний органiзував видачу довiдки вiйськово-лiкарської комiсiї вiйськовозобов’язаному чоловiку про тимчасову непридатнiсть до служби. Це дало йому пiдстави перетнути державний кордон пiд час дiї воєнного стану.

Досудове розслiдування у кримiнальному провадженнi здiйснюється ГСУ Нацполiцiї України за оперативного супроводу Департаменту контррозвiдки Служби безпеки України.

На цей час пiдполковник обiймає посаду заступника командира батальйону однiєї з вiйськових частин. Наразi вирiшується питання про обрання йому запобiжного заходу.

Джерело: Тернополяни

Теги: новини Тернопільщини, події, незаконний перетин кордону, тернопільський військовий комісаріат

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