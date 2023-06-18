Екс-очільника військового комісаріату Тернопільщини підозрюють у незаконному переправленні призовників за кордон

Екс-керiвнику самостiйного вiддiлу районного комiсарiату Тернопiльського обласного вiйськового комiсарiату повiдомлено про підозру.

За процесуального керiвництва Спецiалiзованої прокуратури у сферi оборони Офiсу Генерального прокурора йому iнкримiновано незаконне переправлення осiб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України), повідомляє сайт Тернополяни.

За даними слiдства, пiдозрюваний органiзував видачу довiдки вiйськово-лiкарської комiсiї вiйськовозобов’язаному чоловiку про тимчасову непридатнiсть до служби. Це дало йому пiдстави перетнути державний кордон пiд час дiї воєнного стану.

Досудове розслiдування у кримiнальному провадженнi здiйснюється ГСУ Нацполiцiї України за оперативного супроводу Департаменту контррозвiдки Служби безпеки України.

На цей час пiдполковник обiймає посаду заступника командира батальйону однiєї з вiйськових частин. Наразi вирiшується питання про обрання йому запобiжного заходу.