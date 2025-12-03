Екіпаж 105 бригади ТрО перехопив і знищив ворожий БпЛА «Мерлін-ВР»

Екіпаж безпілотників-перехоплювачів 105 окремої бригади територіальної оборони провів успішне перехоплення одного з найсучасніших російських розвідувальних дронів «Мерлін-ВР». Про це повідомив начальник відділення комунікацій у бригаді Юрій Кульпа.

Під час бойового чергування на Сумському напрямку військовослужбовці помітили політ ворожого апарата, який намагався здійснити приховану розвідку. За словами Юрія Кульпи, точна робота спостережних засобів та злагоджені дії підрозділу дали змогу оперативно виявити дрон, узяти його під контроль і успішно знищити в повітрі.

За оцінками військових, орієнтовна вартість такого БпЛА становить від 300 до 500 тисяч доларів.

Військові оприлюднили дані про дрон, який використовують російські розвідники. «Мерлін-ВР» має такі параметри:

довжина — 2,02 м

розмах крила — 5 м

тривалість польоту — до 10 годин

швидкість — 70–140 км/год

максимальна висота — 4 500 м

зліт — з катапульти

посадка — парашут із пневматичною подушкою

двигун — внутрішнього згоряння

У бригаді зазначають, що робота екіпажу була злагодженою, а результат — точним і оперативним знищенням ворожого апарата.